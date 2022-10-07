وأكد أرثر أن الطلب على السفر في الشرق الأوسط "قوي للغاية"، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على صناعة الطائرات ارتفاعًا قوياً خلال الـ 20 عاماً المقبلة، بعد التعافي الذي شهده القطاع حول العالم عقب تراجع تأثير وباء كورونا.

وقال أرثر، إن أسطول الطيران العالمي سيتضاعف على المدى المتوسط والطويل، ما يمثل أبرز التحديات لقطاع صناعة الطائرات، إذ تنمو الطلبيات على الطائرات بوتيرة سريعة.

وحول منطقة الشرق الأوسط، يرى أرثر أنها جزء رئيسي من مستقبل صناعة الطائرات في العالم، متوقعًا أن يبلغ عدد الطلبيات الجديدة على الطائرات نحو 3 آلاف طائرة حتى عام 2041، وخاصة من طراز الطائرات ذات البدن العريض، باعتبار أن المنطقة تعتبر نقطة "ترانزيت" هامة.

ويعتبر طيران الإمارات والاتحاد للطيران من الشركاء بالغي الأهمية لـ بوينغ، بحسب قول أرثر، والذي أكد طيران الإمارات من أكبر مستخدمي طائرات 777، كما أنها مع طيران الاتحاد يقومان بطلبيات جديدة على طارز "777 إكس".

وأضاف أن شركة طيران فلاي دبي تعتبر من أكبر مشغلي طائرات "777 ماكس" في المنطقة.

وحول مستقبل صناعة الطائرات، قال أرثر إن بوينغ قد تعهدت بأن تحقق هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وهو تحد كبير، وسيكون ذلك عن طريق تجديد أسطول الطائرات ورفع كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تطوير وقود مستدام للطائرات.

وأوضح أن الشركة ملتزمة بأن تصبح جميع طائراتها قابلة لاستخدام الوقود المستدام بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030.