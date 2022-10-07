وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1697.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1305 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار بنحو 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1705.10 دولار للأوقية.

وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر... إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات الأخرى، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 20.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 926.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2255.60 دولار للأوقية.