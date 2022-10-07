وتتجه أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، إذ جرى تداوله فوق مستويات 95 دولارا للبرميل، مرتفعا من حوالي 88 دولارا في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي الخفض الذي قرره تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفاء من بينهم روسيا، قبل حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، والذي سيقلص الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل.

تحركات الأسهم

وسجل سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية تجاوزت 1 بالمئة، وهو أول مكسب في ثلاثة أسابيع.

وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي في تداولات الجمعة بنسبة 0.7 بالمئة، بقيادة صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5 بالمئة.

وفي سوق أبوظبي المالي، ارتفع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9872 نقطة، وهو أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع.

وأغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 0.1 بالمئة الجمعة، وتلقى دعما من صعود سهم إي&، التي كانت تعرف سابقا باتصالات الإمارات، بنسبة 1.3 بالمئة.