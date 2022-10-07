وتوقع تقرير نصف سنوي حول الوضع الاقتصادي في جنوب آسيا أن يبلغ متوسط النمو الإقليمي 5.8 بالمئة خلال العام الجاري، وهو تعديل تنازلي بمقدار نقطة مئوية واحدة عن التوقعات الصادرة في يونيو، كما يشكل تراجعا عن نمو بنسبة 7.8 بالمئة في 2021.

وذكر التقرير أن منطقة جنوب شرق آسيا تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية في سريلانكا والفيضانات "الكارثية" في باكستان، والتباطؤ العالمي وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تأثيرات جائحة كورونا.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة جنوب آسيا إلى 9.2 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، والقيود التجارية التي أدت إلى تفاقم الأمن الغذائي في المنطقة.

وفيما يتعلق باقتصاد سريلانكا، ذكر التقرير أن التأثيرات المشتركة لكل من جائحة كورونا وأسعار السلع المرتفعة ألحق أضرارا كبيا بالبلاد، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الديون واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد سريلانكا بنسبة 9.2 بالمئة هذا العام وبنسبة 4.2 بالمئة أخرى في عام 2023.

وفيما يتعلق بباكستان، قال التقرير إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أدى إلى اختلالات خارجية مما أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد.

وأضافت أنه بعد الفيضانات المدمرة التي سببها تغير المناخ والتي أغرقت البلاد هذا العام فإن توقعات البنك الدولي لباكستان لا تزال عرضة لعدم اليقين بشكل كبير.