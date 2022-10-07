وفي المقابل، ارتفعت الأسهم ذات الصلة بالسفر -بما في ذلك شركات الطيران ومشغلو السكك الحديدية والمتاجر الكبرى- قبل إعادة فتح الحدود الأسبوع المقبل أمام السياح.

تحركات الأسعار

وهبط المؤشر نيكي في المتوسط بنسبة 0.71 بالمئة بعد أربعة أيام من الارتفاعات.

وتراجع المؤشر دون حاجز 27 ألف نقطة عند فتح الأسواق، إلا أنه تعافى بشكل تدريجي ليغلق عند 27116.11. وقد ارتفع بنسبة 3.43 بالمئة خلال الأسبوع.

وجاءت أحجام التداول محدودة حيث فضل المستثمرون الحذر قبل بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم. وستغلق الأسواق بسبب عطلة وطنية في اليابان يوم الاثنين.

وأصدرت أدفانسد مايكرو ديفايسز وسامسونغ إلكترونيكس توقعات جاءت أسوأ من المتوقع للأرباح، مما زاد المخاوف بشأن تراجع الطلب على الأجهزة الإلكترونية والرقائق التي تدخل فيها.

كما هبط سهم شارب، التي تصنع شاشات العرض وأجهزة الاستشعار، بنسبة 4.24 بالمئة ليكون الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم طوكيو إلكترون، المصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 0.79 بالمئة.