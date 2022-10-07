وقالت الفاو، الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 136.3 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 137.9 نقطة في أغسطس. وكان رقم أغسطس في السابق 138.0.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس. ومع ذلك، فإن قراءة سبتمبر أعلى 5.5 بالمئة عنها قبل عام.

والانخفاض الأخير مدفوع بتراجع بنسبة 6.6 بالمئة على أساس شهري في أسعار الزيوت النباتية، وساهمت زيادة الإمدادات وتراجع أسعار النفط في الانخفاض.

كما تراجعت أسعار السكر ومنتجات الألبان واللحوم بأقل من نقطة مئوية واحدة، مما خفف من الضغوط التضخمية.