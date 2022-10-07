وكان المؤشر قد أغلق على انخفاض، الخميس، بعدما فاقم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو ورفع الفائدة بشكل كبير لكبحه.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إصداره في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي سيشير على الأرجح إلى تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر.

تحركات الأسهم

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر جلسة التداول الآسيوية.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية، بعدما أعلنت سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية، وأدفانسد مايكرو ديفايسز الأميركية عن أرباح وتوقعات مخيبة للآمال، مما يعني أن تراجع القطاع قد يكون أسوأ بكثير من المتوقع.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.6 بالمئة.

وارتفع سهم كريدي سويس بنسبة 2.7 بالمئة، بعدما أعلن المصرف أنه سيعيد شراء سندات دين تصل قيمتها إلى 3 مليارات فرنك سويسري، أي نحو 3 مليارات دولار، في استعراض للقوة، إذ يسعى لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.