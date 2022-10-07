كما أضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

تحرك الأسعار

وبحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 94.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا إلى 88.33 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 89.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر.

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان أوبك+ عن خفض أكبر لإنتاج النفط.

والخفض الذي قررت أوبك+ تطبيقه هو الأكبر منذ 2020 ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.