وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في بداية التداولات، إلا أنها عكست اتجاهها الصاعد لتسجل تراجعًا خلال الجلسة، وسط ترقب لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر للحصول على مؤشرات بشأن وتيرة ومسار رفع معدلات الفائدة.

تحركات الأسهم

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 255.2 نقطة أو بنسبة 0.84 بالمئة، ليصل إلى مستوى 30018.67 نقطة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش.

وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.29 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة إلى 3756.12 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 67.09 نقطة أو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 11081.59 نقطة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمقدار 2.98 نقطة أو بنسبة 0.75 بالمئة، ليصل إلى مستوى 395.95 نقطة.