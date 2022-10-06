وصعدت أسعار الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، بمقدار مليوني برميل يوميا.

ويأتي الاتفاق بين منظمة أوبك وحلفاء لها من بينهم روسيا قبل سريان حظر للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ومن المتوقع أن يقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما سيزيد من التضخم.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة. ومع ذلك، سجل المؤشر السعودي أول مكاسب أسبوعية في سبعة أسابيع.

كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مع خسارة سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، تخلى المؤشر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.1 بالمئة.

والبورصة المصرية مغلقة اليوم بسبب عطلة رسمية.