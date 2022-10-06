وأوضحت بيانات وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن المطالبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قد ارتفعت بواقع 29 ألف طلب، لتصل إلى 219 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر أكتوبر الجاري، مقارنة مع 190 ألف طلب الأسبوع السابق، وذلك بعد أن تمت مراجعة الرقم بخفضه بمقدار 3000 طلب.

وكانت التوقعات تشير إلى أن طلبات الباطلة خلال الأسبوع الماضي ستكون عند 204 ألف طلب.

وعلى الرغم من وجود تقارير توضح تسريح الشركات في الولايات المتحدة لبعض العاملين، إلا أن طلبات إعانة البطالة لا تزال في الجانب الأدنى من نطاق العام الحالي، والذي يتراوح بين 168,000 إلى 252,000 طلب.

وقال اقتصاديون، بحسب تقرير لرويترز الأسبوع الماضي، إن معظم أصحاب العمل يقومون بتوظيف العمال بقوة، وذلك بعد مواجهة صعوبات في التوظيف خلال العام الماضي، نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

ويتوقع الاقتصاديون أن تتراجع وتيرة التوظيف من قبل الشركات قبل أن تلجأ لتخفيض العمالة لديها.

وكان هناك نحو 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية شهر يوليو الماضي، ما يعني وجود وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل.