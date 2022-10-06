وبحسب المصدر، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن ينكمش بنحو 0.4 بالمئة في العام المقبل، بسبب أزمة الطاقة واختناقات سلاسل الإمداد.

وخفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو في العام الجاري إلى 1.4 بالمئة، من توقعات أبريل البالغة 2.2 بالمئة. وكانت توقعت في السابق نمو ا بنسبة 2.5 بالمئة في العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد، لوكالة رويترز، إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، سيكشف النقاب عن الأرقام الأسبوع المقبل.

يذكر أن المعاهد الاقتصادية الأربعة الكبرى في ألمانيا، توقعت نهاية الشهر الماضي، أن يدخل الاقتصاد في ركود العام المقبل، متوقعة انكماش بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، وهو ما يتفق مع البيانات الأولية التي كشفها المصدر لوكالة رويترز.

يذكر أن ألمانيا تعاني منذ بدء أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي من أزمة طاقة متفاقمة بسبب قطع روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا جراء سياسة العقوبات والعقوبات المضادة بين الغرب وموسكو على خلفية الحرب الأوكرانية أو ما تصفها روسيا بـ "العملية العسكرية الخاصة".

وفي سياق متصل، توقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تدخل ألمانيا في حالة ركود العام المقبل مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7 بالمئة – بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.