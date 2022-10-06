وبحسب تقرير نشره موقع "سكاي نيوز"، فإن المسؤولين التنفيذيين من كبار البنوك في أنحاء البلاد، وأكبر جمعيات البناء في بريطانيا سيطلبون من كواسي الالتزام بتجديد خطة ضمان الرهن العقاري للمشترين الجدد، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري، وذلك خلال اجتماع مع الوزير، الخميس.

وكانت الحكومة البريطانية قد أطلقت خطة ضمان الرهن العقاري في ربيع عام 2021، إذ تمنح الخطة للمقرضين خيار التأمين بدعم من الحكومة، للحماية من الخسائر التي تتجاوز 80 بالمئة من قيمة شراء العقار.

وذكر التقرير أن خيار تمديد الخطة سيكون جزءًا أساسيا من أجندة البنوك لمعالجة الاضطرابات في سوق الرهن العقاري، والتي حدثت بعد إعلان كواسي لخطة النمو، والتي تعتمد على خفض الضرائب لإخراج الاقتصاد البريطاني من تعثره، الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يسلط المقرضون الضوء على ضرورة استقرار أسواق المال من أجل تسعير قروض الإسكان بشكل صحيح، إذ تم سحب وتجميد مئات صفقات الرهن العقاري من قبل البنوك في الأسابيع القليلة الماضية نتيجة عدم الاستقرار في آلية تسعير القروض.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون تنفيذيون عن بنك باركليز، ومجموعة لويدز المصرفية، ومجموعة نات ويست، وغيرها، بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد التجارة المصرفية في بريطانيا.