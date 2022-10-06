وفاجأت هذه الخطوة التجار حيث كان من المتوقع أن ترفع أكبر دولة مصدرة في العالم الأسعار بشكل طفيف لمضاهاة ارتفاعات أسعار القياس لخامات الشرق الأوسط الشهر الماضي.

وكان التجار يعدون أنفسهم لاحتمال فرض زيادات أكبر في الأسعار بعد اتفاق منتجي النفط أمس في إطار مجموعة "أوبك+" التي تضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاء لها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا.

وقالت المصادر إن أرامكو السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في نوفمبر بعلاوة قدرها 5.85 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وذكرت المصادر أن الشركة أبقت أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الممتاز في نوفمبر دون تغيير مع خفض سعر الخام العربي الخفيف جدا 10 سنتات.

وقالت المصادر إن أرامكو السعودية رفعت أسعار الخامين العربيين المتوسط ​​والثقيل في نوفمبر بمقدار 25 سنتا عن الشهر السابق.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أمس الأربعاء إن الخفض الحقيقي للإمدادات الناجم عن اتفاق أوبك+ سيبلغ ما بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا استجابة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضعف الاقتصاد العالمي.

وتوقع المحللون أن تتحمل السعودية حصة كبيرة من تخفيضات الإنتاج.