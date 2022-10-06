وذكر المتحدث دميتري بيسكوف أنه من خلال الموافقة على خفض الإنتاج، أكدت "أوبك+" مصداقيتها كمنظمة مسؤولة عن استقرار السوق.

وكان تحالف "أوبك+" أقر باجتماعه في فيينا، الأربعاء، أكبر خفض لإنتاج النفط منذ تفشي جائحة كورونا في 2020، وهو القرار الذي لم يلقى قبولا لدى واشنطن التي كانت تأمل استمرار تدفق النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن "أوبك+" احتاجت إلى أن تنتهج نهجا استباقيا مع تحرك بنوك مركزية حول العالم، في تحرك وصفه بأنه متأخر، لمكافحة التضخم البالغ الارتفاع بزيادة أسعار الفائدة.

وربما يؤدي خفض "أوبك+" للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.