وفي أواخر يوليو الماضي، استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، ووصل مستوى الإنتاج في الوقت الحالي إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية قياسية تجاوزت 103 مليارات دينار (21 مليار دولار) العام الماضي.

واستفادت الدول المصدرة للنفط من ارتفاع الأسعار نتيجة القلق العالمي من نقص الإمدادات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي خطوة تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في الربع الثالث بسبب المخاوف من الركود العالمي، قررت مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل اعتبارا من نوفمبر المقبل.