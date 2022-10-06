وأشار تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" إلى أن التطبيق "إكس" الذي ذكره ماسك، قد يشبه تطبيق "وي تشات" الصيني العملاق إلى حد كبير.

وأضاف ماسك في تغريدة أن شراء تويتر قد يسرع من إطلاق التطبيق "إكس" بنحو 3 إلى 5 سنوات، ولكنه قد يكون على خطأ، حسب تعبيره.

ماهو التطبيق "إكس"

يسعى إيلون ماسك إلى تحويل موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" إلى ما يسمى بـ "التطبيق الخارق"، والذي يعتبر تطبيق "وي تشات" مثالا جيدًا له.

ويتيح التطبيق الصيني استخدام العديد من المنصات المختلفة، ما يسمح للمستخدمين القيام بالكثير من الخدمات عبر تطبيق واحد، بدءًا من القيام بخدمات الاتصالات، وحتى استدعاء سيارات الركوب والقيام بالرحلات.

وعرض تقرير بلومبيرغ بعض التفاصيل التي يقدمها "وي تشات"، وقد يطرحها إيلون ماسك عبر تطبيق "إكس" الغامض، أولها تعدد الخدمات، إذ يتيح "وي تشات"، والذي يستعمله ملايين الأفراد والشركات يوميًا داخل الصين وخارجها، خدمات طلب الرحلات المرورية، وإجراء حجوزات المطاعم، واستخدام الخدمات المالية، وغيرها الكثير، وذلك عبر شبكة كبيرة من البرامج الصغيرة التي تتصل مباشرة بواجهة التطبيق الصيني الشهير.

كما يعتبر "وي تشات" من التطبيقات العملاقة المتخصصة في الخدمات المالية، إذ يرسل المستخدمون الأموال لبعضهم البعض، كما يمكنهم الدفع من خلاله مقابل السلع والخدمات، بالإضافة أيضًا إلى اقتراض الأموال، وغيرها.

ويقدم التطبيق الصيني خدمات الأخبار والترفيه، بجانب خدمات التواصل الاجتماعي التقليدية.

وبحسب التقرير، فإن قيمة شبكة البرامج الخلفية التي يستخدمها "وي تشات" تقدر بحوالي 240 مليار دولار، كما ارتفع عدد مستخدمي التطبيق الصيني في عام 2021 بنسبة 12.5 بالمئة، ليصل إلى أكثر من 450 مليون مستخدم.

وفي الاجتماع السنوي للمساهمين في تسلا خلال شهر أغسطس الماضي، قال ماسك إن لديه العديد من الأفكار حول تطوير تويتر بشكل جذري، مقارنًا طموحاته لموقع تويتر بشركة "إكس" المالية، والتي شارك في تأسيسها عام 1999.