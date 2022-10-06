ويجبر قانون "الشاحن الموحّد" جميع الشركات المنتجة للهواتف على اعتماد منفذ USB-C في هواتفها "الجديدة" المباعة داخل الاتحاد الأوروبي بدءاً من عام 2024، حيث سيطبق هذا القرار أيضاً على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل الأجهزة اللوحية وسماعات الرأس والكومبيوتر المحمول.

ورغم أن القرار الجديد موجه لجميع الشركات إلا أن المتضرر الأكبر لناحية الهواتف ستكون "صانعة الآيفون"، لأنها الشركة الوحيدة التي لا تزال تستخدم منفذ Lightning بدلاً من منفذ USB-C.

ويقول الباحث في شؤون التكنولوجيا ألان القارح، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن "حصرية" نوع الشاحن في آيفون يمنح آبل حصرية الاستفادة من الأموال الناتجة عن مبيعات الشواحن الخاصة بأجهزتها، في حين أتى القرار الأوروبي ليحرر المستخدم ويحرم الشركة الأميركية من تحقيق مزيد من الإيرادات، خصوصاً أن آبل تبيع هواتفها الجديدة من دون شاحن وتجبر المستخدم على شرائه بشكل منفصل.

ويضيف القارح وهو مختص بشؤون الهواتف الذكية إنه إذا سألنا أنفسنا "كيف ستتأثر آبل بقرار أوروبا بشأن الشاحن؟" فإن الإجابة تكون أن التأثير الأكبر سيكون من الناحية المادية، حيث أن منفذ Lightning هو ابتكار ملك آبل، وكل شركة تود أن تصنع منتجاً يدعم هذه التقنية يجب أن تدفع لآبل.

واستغرب القارح تعليق آبل في وقت سابق على القرار الأوروبي بالقول "إن فرض نوع واحد من الشواحن يخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه"، مشيراً الى القرار الأوروبي قد يكون خانقاً وصعباً لآبل من الناحية المالية على المدى البعيد وليس من ناحية الابتكار، فمنفذ USB-C هو من أهم منافذ توصيل الطاقة ونقل البيانات في عالم التكنولوجيا حيث يملك قدرات شحن فائقة وهو أفضل من منفذ Lightning القديم.

وأضاف: إن تحدّثنا بشكل عقلاني ومنطقي فلا شيء يمنع انتقال آيفون 15 المقبل إلى منفذ USB-C بسلاسة ومن دون عوائق رغم كونه أكبر بعدة ملليمترات من منفذ Lightning.

من جهته، يقول أخصائي شؤون التكنولوجيا والتسويق جورج داغر في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن 21 بالمئة من الشواحن المتوافرة حالياً في الاتحاد الأوروبي تمتلك منفذ Lightning في حين أن نسبة 29 بالمئة، تمتلك منفذ USB-C، مشيراً الى أن آبل قامت بتحضير نفسها لهذه الخطوة منذ زمن، حيث إن موضوع "توحيد الشواحن" لم يظهر فجأة بل أتى نتيجة تراكم الشكاوى الأوروبية على مر السنين.

ويقول داغر إن هذا القرار يساعد المستهلكين في الاتحاد الأوروبي على توفير نحو 250 مليون يورو سنوياً كإنفاق على مشتريات الشواحن، كما أنه يسهم في تقليل نحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، لافتاً إلى أنه من ناحية الكلفة فإنه الأسهل على أوروبا تعميم تقنية USB-C بدلاً من Lightning.

وتوقع داغر أن تقوم آبل بتطبيق قرار الاتحاد الأوروبي على هواتفها في جميع أنحاء العالم، خاصة أنه من الأسهل والأوفر لها تعميم تقنية USB-C بدلاً من أن تقسم هواتفها الجديدة بين داعم لـ USB-C وداعم لـ Lightning.