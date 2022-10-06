وقال متعاملون إن الحذر قبل تقرير الوظائف الأميركي الشهري، والمقرر صدوره الجمعة، حد من المكاسب.

تحركات الأسهم

وصعد مؤشر نيكي بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى 27311.30 نقطة عند الإغلاق، بعد أن لامس 27399.19 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 21 سبتمبر الماضي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1922.47 نقطة، ليصعد أيضا لليوم الرابع، ويلامس ذروة أسبوعين عند 1930.47 نقطة.

وصعد نيكي من مستوى منخفض بلغ 25621.96 نقطة الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 يونيو.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ ارتفع بنسبة 1.24 بالمئة مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وكان لأسهم الرقائق أيضا تأثير كبير على مكاسب نيكي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.94 بالمئة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة خلال الليل.

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.76 بالمئة، وقفز سهم نظيرتها أدفانتست بنسبة 2.91 بالمئة.