وتترقب الأنظار حاليا بيانات منطقة اليورو لنشاط البناء لشهر سبتمبر، ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

مسار صاعد

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر وول ستريت.

وحتى آخر إغلاق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.85 بالمئة منذ بداية الربع الحالي مقارنة بالبيع الحاد الذي شهده الربع السابق، في ظل توقعات بتبني البنوك المركزية سياسات أقل تشددا وسط مجموعة مختلطة من البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبة 1.5 بالمئة لكل منهما، ليقودا مكاسب المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600.

وقفزت أسهم كريدي سويس غروب 4.2 بالمئة إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بعدما رفع جيه.بي مورغان تصنيف سهم البنك السويسري.