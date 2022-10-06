وكشفت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص أضاف 208 آلاف وظيفة في الشهر الماضي، بزيادة 12.4 بالمئة عن قراءة شهر أغسطس.

في حين أظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، أن العجز التجاري تقلص 4.3 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021.

وأظهرت مذكرة بحثية للبنك، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 1.9 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل تقديرات سابقة بنمو 0.9 بالمئة.

وأشار البنك الأميركي إلى أن الزيادة في وظائف القطاع الخاص في شهر سبتمبر، وتراجع العجز التجاري الأميركي في أغسطس أتيا أعلى من التوقعات السابقة.

وأوضح بنك غولدمان أن الهدف من سلسلة الزيادات الحادة لمعدلات الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة تكمن في معالجة التضخم المرتفع منذ عقود، مشيرا إلى أن الأسواق قلقة من أن تؤدي إجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة ارتفاع الأسعار قد تدفع الاقتصاد إلى الانكماش.

وفي مذكرة بحثية منفصلة، ذكر "غولدمان ساكس" أن هناك احتمالية تبلغ 35 بالمئة لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.