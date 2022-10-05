وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت أيضًا في تداولات الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 5 بالمئة خلال الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لعدد كبير من البيانات الإقليمية والأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

تحركات الأسهم

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 401.78 نقطة أو بنسبة 1.33 بالمئة عند الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 29914.54 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 61.49 نقطة أو بنسبة 1.6 بالمئة إلى مستوى 3730.53 نقطة.

وخسر المؤشر "ناسداك" المركب بواقع 243.07 نقطة، أو بنسبة 2.18 إلى مستوى 10930.66 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بمقدار 4.89 نقاط، أو بنسبة 1.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 398.05 نقطة.

وصعدت الأسهم في وول ستريت بقوة، الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ورفع البنك المركزي الأسترالي لمعدلات الفائدة بنسبة أقل من المتوقع، مما أثار الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفف من وتيرة سياسته النقدية المتشددة.