وأضاف المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 1.6 بالمئة في العام المالي الماضي، لتبلغ حوالي 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام السابق.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، التي أعلنها البنك المركزي، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر انخفض إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 18.4 مليار دولار في العام السابق.

من جهة أخرى أعلن المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 33.198 مليار دولار مقابل 33.142 مليار دولار في أغسطس.