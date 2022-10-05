وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1705.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس ذروة ثلاثة أسابيع عند 1729.39 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1714 دولارا.

وقفز مؤشر الدولار 0.8 بالمئة مقابل منافسيه بعد أن فقد 1.3 بالمئة خلال ساعات الليل مسجلا أكبر انخفاض له منذ مارس 2020. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أيضا.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الأميركي في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش الأربعاء، بعدها تنشر وزارة العمل الأميركية بيانات الوظائف غير الزراعية التي تحظى بمتابعة واسعة الجمعة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في خفض جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 20.27 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 916.08 دولار، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2289.03 دولار.