ارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 5.6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متباطئة من زيادة بنسبة 5.7 بالمئة في أغسطس، وفقًا للبيانات من مكتب الإحصاء الكوري.

في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة منذ 24 عامًا تقريبًا بنسبة 6.3 بالمئة.

واستمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع أكثر من 2 بالمئة، وهو هدف التضخم الذي وضعه البنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر الثامن عشر على التوالي في سبتمبر.

جاء النمو الأبطأ في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط العالمية في التراجع. فاستقرت أسعار خام دبي، وهو المؤشر الرئيسي لـ كوريا الجنوبية، عند 90.95 دولارًا أميركيًا للبرميل في المتوسط في سبتمبر، بانخفاض 5.68 بالمئة عن الشهر السابق له، وفقًا لمؤسسة كوريا الوطنية للنفط. ولكن لا تزال أسعار النفط مرتفعة بنسبة 18.32 بالمئة عن العام الماضي.

وفي أغسطس، راجع البنك المركزي في كوريا الجنوبية توقعاته للتضخم لعام 2022 من 4.6 بالمئة سابقًا إلى 5.2 بالمئة، وهو أعلى توقع منذ تطبيق نظام التضخم المستهدف في عام 1998