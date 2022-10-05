وقدرت الحكومة الهولندية إنفاق نحو 23.5 مليار يورو (23.3 مليار دولار) على وضع حد أقصى لعقود الطاقة، مع مساعي حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار.

كما أوضحت الحكومة أن الأسر سوف تسترد جزءًا من فواتير الطاقة بقيمة 190 يورو في المتوسط خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري.

وقالت الحكومة الحد الأقصى لسعر الغاز سيكون 1.45 يورو للمتر المكعب، وبالنسبة للكهرباء سينخفض ​​الحد الأقصى إلى 0.40 يورو للكيلوواط / ساعة".

وأشارت إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك السنوي يجب ألا يزيد عن 1.2 ألف متر مكعب من الغاز و2.9 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء.

ويأتي القرار ليُضاف إلى خطط حكومية أخرى لإنفاق حوالي 18 مليار يورو في العام المقبل، لمساعدة الأسر على احتواء التضخم المتسارع، خاصة أصحاب الدخل المنخفض.

وسجل التضخم السنوي في هولندا 17.1 بالمئة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عقود بفعل أزمة نقص مصادر الطاقة.