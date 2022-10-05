وأضافت الشركة الروسية أنها تمكنت من إيجاد حل بشأن مبيعات الغاز، بالتعاون مع العملاء الإيطاليين، بعد التغييرات التنظيمية في النمسا.

وكانت "غازبروم" علقت، السبت، تسليم شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، في خطوة أثارت مزيدا من القلق بشأن أزمة الطاقة في أوروبا.

وفي بيان نُشر على تيليغرام، ألقت شركة غازبروم باللوم في المشكلة على التغييرات التنظيمية في النمسا، وقالت إنها تعمل بالاشتراك مع العملاء الإيطاليين لحل المشكلة.