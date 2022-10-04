وأضاف في تصريحات خلال لقاء مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه يسعى لإجراء محادثات مع المستثمرين في الإمارات والسعودية والكويت، بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في بريطانيا بمجالات مختلفة، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية والمشروعات الخضراء والبنية التحتية، بجانب فرص الاستثمار التقليدية التي تجذب المستثمرين من المنطقة، مثل الاستثمارات بقطاع العقارات.

وأشار كيفني إلى أن بريطانيا تعتبر من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وقال إن المملكة المتحدة تمكنت من جذب استثمارات بمليارات الدولارات في هذا القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن المستثمرين في منطقة الخليج يبحثون بالفعل عن فرص للاستثمار في مجالات مختلفة في بريطانيا.

وقال إن منطقة الخليج ستستضيف حدثا هاما العام القادم، وهو قمة المناخ "كوب 28"، والذي سيوفر إطارا لمناقشة فرص الاستثمار والتمويل الأخضر، مؤكدًا أن بريطانيا ودول الخليج لديهم الفرصة للقيام بشراكات تمهد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء في بريطانيا وغيرها من الدول.

وأكد وجود العديد من الفرص الاستثمارية الخضراء في بريطانيا، في قطاعات البنية التحتية، وتوليد الطاقة المتجددة، بجانب الاهتمام بتكنولوجيا تطوير البطاريات، ومجال الطاقة النووية ومستقبلها.

وقال كيفني إن الحكومة البريطانية الحالية تبدي اهتمامًا كبيرا لإحراز تقدم في مجال التجارة الحرة مع دول الخليج، ما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين في بريطانيا والمنطقة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين.

من جهة أخرى، قال كيفني إن الحرب الأوكرانية كان لها تأثير سلبي على أداء الشركات في بريطانيا، وعلى الرغم من ذلك فإنه يرى ضرورة تطبيق العقوبات ضد الجانب الروسي حتى الوصول إلى حل سلمي يعمل على إنهاء الحرب الأوكرانية.