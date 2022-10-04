وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.80 دولار أو بنسبة 3.15 بالمئة إلى 91.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن كسب أكثر من 4 بالمئة، الاثنين.

وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 2.75 دولار أو بنسبة 3.36 بالمئة إلى 86.42 دولار للبرميل.

وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5 بالمئة في تداولات الاثنين.

ويبدو أن منتجي مجموعة أوبك+ عازمون على خفض الإنتاج عندما يجتمعون الأربعاء، مما يضغط على الإمدادات في سوق النفط، التي يقول مدراء تنفيذيون في شركات الطاقة ومحللون إنها شحيحة بالفعل بسبب الطلب القوي وقلة الاستثمار ومشكلات العرض.

وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز إن التكتل يبحث خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا.

وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في شركة "أواندا"، في مذكرة إنه على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك+ بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار.

وعززت أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020، بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ولكن المنظمة لم تنجح في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج.

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن عقوبات مجموعة السبع على روسيا ستنفذ على ثلاث مراحل، أولها يستهدف النفط الروسي ثم الديزل ثم المنتجات منخفضة القيمة.

ومن المقرر أن تبدأ عقوبات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، التي ستكون على مرحلتين، في الخامس من ديسمبر.