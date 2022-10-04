وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

التغير في الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1707.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0840 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1717.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 20.96 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو.

كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 بالمئة قبل أن يسجل صعودا 3.3 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلي 912.85 دولار للأونصة.