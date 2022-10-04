وصعد مؤشر نيكي 2.96 بالمئة إلى 26992.21 نقطة بدعم من عمليات شراء واسعة، ليسجل أعلى زيادة يومية منذ 23 مارس ويبلغ أعلى مستوى إغلاق منذ 22 سبتمبر.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.21 بالمئة إلى 1906.89 نقطة في أكبر ارتفاع يومي منذ العاشر من مارس.

وصعدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين.

وارتفع سهم فاست ريتيليتج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 2.02 بالمئة، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 5.1 بالمئة في حين صعد سهم طوكيو إلكترون 2.68 بالمئة.

وكان قطاع مبيعات الجملة الذي يشمل شركات التجارة الأفضل أداء في بورصة طوكيو وقفز مؤشره 5.3 بالمئة.

وصعد سهم شركة إيتوشو 8.34 بالمئة في حين زاد سهم ميتسوبيشي كورب 4.83 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار الطاقة بدعم من زيادة أسعار النفط.

وقفز مؤشر قطاع شركات التنقيب 4.96 بالمئة في حين زاد مؤشر قطاع شركات التكرير 4.13 بالمئة. وزاد سهم إنبيكس 4.13 بالمئة

وكان سهم كاواساكي كيسن للشحن الوحيد المتراجع على المؤشر نيكي ونزل واحدا بالمئة.