وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 646.62 نقطة أو بنسبة 2.25 بالمئة ليصل إلى مستوى 29372.13 نقطة بحلول الساعة 15:24 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 77.1 نقطة أو بنسبة 2.11 بالمئة إلى 3660.25 نقطة.

كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 174.36 نقطة أو بنسبة 1.65 بالمئة إلى 10748.89 نقطة.

وتراجع سهم شركة تسلا بنسبة 7.55 بالمئة، ليصل إلى 245.41 دولارا، وذلك بعد أن قالت الشركة إنها قامت بتسليم 343 ألف مركبة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بأقل من التوقعات، التي رجحت أن تبلغ التسليمات في الربع الثالث 364.6 ألف مركبة.

وعلى عكس مؤشرات وول ستريت، فقد هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.3 بالمئة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، فيما يمثل بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، مقتفيا أثر جلسة الأسهم الأميركية المتوترة الجمعة.