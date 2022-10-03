وحقق "نيكي" مكاسب في الساعة الأخيرة من التداول، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.07 بالمئة عند مستوى 26215.79 نقطة، بعد انخفاضه بنحو 1.22 بالمئة في وقت سابق من اليوم.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63 بالمئة إلى 1847.58 نقطة، بعد أن تكبد خسائر حادة وصلت إلى 1.12 بالمئة في بداية التداولات.

وسجل كلا المؤشرين في شهر سبتمبر أسوأ أداء لهما منذ أن هزت جائحة كوفيد-19 الأسواق لأول مرة منذ عامين ونصف.

وعلى الرغم من نتائج مسح أجراه بنك اليابان المركزي، والتي أظهرت تدهور المعنويات في بيئة الأعمال وسط التضخم الحاد، يتوقع كبار المصنعين بيئة أفضل بعد نحو ثلاثة أشهر من الآن، ويخططون لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21.5 بالمئة.

وقال كينجي آبي، محلل الأسهم في شركة "دايوا للأوراق المالية"، إن الاستطلاع يظهر أن الشركات ترفع الأسعار وتتوقع ضعف الين، مما سيعزز قوة المصدرين، ويشير إلى "بعض الأرقام الإيجابية لأرباح الشركات اليابانية في المستقبل".

وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على المؤشر "نيكي" في تداولات الاثنين، إذ صعدت أسهم القطاع بنسبة 2.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط، وسط حديث عن تخفيضات إنتاج أوبك+ هذا الأسبوع.

وكان أكبر الرابحين على "نيكي" من حيث عدد نقاط المؤشر هو سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق، والذي ارتفع 57 نقطة أو بنسبة 4.59 بالمئة.

وجاء سهم "أدفانتست" بعده مرتفعا بواقع 22 نقطة أو بنسبة 4.78 بالمئة.

ومن بين الرابحين البارزين أيضا سهم شركة تويوتا موتور الذي تقدم بنسبة 3.49 بالمئة، وسهم مجموعة سوني الذي ارتفع 2.4 بالمئة، وسهم سوفت بنك مرتفعا 1.65 بالمئة.