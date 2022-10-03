وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج

تحرك الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1665.29 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0115 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1673.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.12 دولار للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلي 861.50 كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.75 دولار.

محاربة التضخم

أبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي تصميما على رفع معدلات الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، الجمعة دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويقلص ارتفاع معدلات الفائدة جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.