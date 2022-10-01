ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا. وبدأت في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية.

وقالت متحدثة باسم غاز-سيستم لوكالة رويترز إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا (0410 بتوقيت غرينتش)، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

وتم تشغيل خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته السنوية عشرة مليارات متر مكعب، رسميا الثلاثاء، بعد يوم من اكتشاف تسربات في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في أبريل عندما رفضت الدفع بالروبل.