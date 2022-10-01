وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنسبة 1.3 بالمئة لكنه فقد بعض مكاسبه التي سجلها خلال الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو فاق التوقعات سريعا مسجلا 10 بالمئة في سبتمبر ليبغ مستوى قياسيا جديدا.

وأججت بيانات التضخم تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع جديد كبير في أسعار الفائدة.

وأنهت كل القطاعات على ستوكس 600 التعاملات الجمعة على ارتفاع في ظل اقتناص للصفقات الرابحة لأسهم انخفضت في قطاعات التجزئة والنفط والغاز والبنوك.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر بنسبة 4.8 بالمئة، بما شكل ثالث فصل على التوالي من الخسائر فيما قد يكون أطول سلسلة من تلك الخسائر منذ 2011.

وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن لفترة وجيزة قبل أن يغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة.

ونزلت أسهم شركتي الملابس الرياضية الألمانيتين بوما بنسبة 5.7 بالمئة وأديداس بنسبة 4.1 بالمئة بعد أن حذرت منافستهما الأمريكية نايكي من ضغوط على هوامش الربح.