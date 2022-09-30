وارتفع المؤشر "داو جونز" بواقع 128.99 نقطة بحلول الساعة 15:21 بتوقيت غرينتش أو بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى 29325.99 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 26.65 نقطة أو بنسبة 0.73 بالمئة إلى مستوى 3668.03 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 44.25 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة إلى 10781 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات اليوم، إذ صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.31 بالمئة بحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، مدعوما بصعود أسهم شركات النفط والغاز والموارد الأساسية والبنوك.

وكانت المؤشرات الأميركية قد تراجعت بقوة في تداولات الخميس، بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي نتيجة الزيادات الكبيرة في معدلات الفائدة، والقلق من انتقال الاضطرابات في أسواق المملكة المتحدة لدول أخرى، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن خطة تخفيضات ضريبية تسبب في إزعاج الأسواق ودفعت الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية.