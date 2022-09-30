وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 95 سنتا، أو 1.07 بالمئة، إلى 89.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:48 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بواقع 81 سنتا إلى 87.99 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 72 سنتا، أو بنسبة 0.89 بالمئة، إلى 81.95 دولار للبرميل.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس بأكثر من 1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ويتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ شهر أغسطس، بعد تسجيل أدنى مستويات في 9 أشهر خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما.

ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى مما يحسن الطلب.

ويتوقع المحللون أيضا زيادة حجم الشراء مع استعداد روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية إليها، الجمعة، في خطوة قد تدفع واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو.

وتلقت السوق دعما جديدا من احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض حصص الإنتاج في اجتماعهم الذي سيعقد في الخامس من أكتوبر.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع معدلات الفائدة أثرت على أسعار النفط الخام.

ومن المرجح أن تنهي أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الربع الثالث من العام بانخفاض كبير نسبته 23 بالمئة.