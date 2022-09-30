وانخفض المؤشر نيكي 1.83 بالمئة إلى 25937.21 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر منذ أول يوليو. وفقد المؤشر 7.669 بالمئة في سبتمبر، في أكبر تراجع شهري منذ مارس 2020.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.76 بالمئة ليسجل أسوأ أداء شهري أيضا منذ مارس 2020.

ونزلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مساء بفعل تصاعد المخاوف من ركود وتقرير ذكر أن شركة أبل ألغت زيادة مزمعة في إنتاج هواتف آيفون 14.

وانخفضت كافة القطاعات على المؤشر نيكي باستثناء العقارات الذي زاد مؤشره 0.54 بالمئة.

وصعد سهم أونيتاكا 2.41 بالمئة وارتفع سهم أوكي إليكتريك إندستري 1.84 بالمئة ليكونا ضمن الأفضل أداء على المؤشر نيكي.

وكانت أسهم السيارات ضمن الأسوأ أداء، وجاء في صدارتها سهم مازدا موتور الذي تراجع 8.17 بالمئة يعقبه أسهم ميتسوبيشي موتوز ونيسان موتور وسوبارو كورب.

وكان لسهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو التأثير الأكبر في تراجع المؤشر نيكي إذ انخفض 3.58 بالمئة.