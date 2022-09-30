من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، أحمد الحوشي: "تمكنت فيرتيغلوب من تسجيل أداء قوي في النصف الأول من العام ومن الاعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 750 مليون دولار بفضل العائدات المرتفعة والتحويلات النقدية القوية وقوة الهيكل المالي للشركة"، مضيفا "حققنا نموا قويا منذ الاكتتاب الأولي العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل قرابة العام، كما نجحنا في خلق قيمة كبيرة للمساهمين خلال هذه الفترة. نعتزم مواصلة المضي قدماً في استراتيجيتنا لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع المساهمين ونتطلع إلى نهاية واعدة لعام 2022"، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

وتدعم التدفقات النقدية المالية القوية للشركة وموقعها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي قدرتها على توفير توزيعات أرباح مستقبلية جذابة.

وكانت إيرادات الربع الثاني من العام 2022 ارتفعت بنسبة 105 بالمئة إلى 1.5 مليار دولار، في حين نمت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 155 بالمئة إلى 770 مليون دولار، مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.

وارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 789 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022، مقابل 328 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.

ونتج عن الأرباح القوية وتوليد النقد في الربع الثاني مركز نقدي صافي قدره 445 مليون دولار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بصافي دين قدره 487 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021 (بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك آنذاك 0.3 ضعف)، بما يدعم فرص النمو المستقبلي وتوزيعات أرباح قوية.

وتنص سياسة فيرتيغلوب الخاصة بتوزيعات الأرباح على أن توزع فائض التدفقات النقدية الحرة بعد استقطاع ما يلزم لفرص النمو، مع الحفاظ على تقييمات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية.

يذكر أن شركة فيرتيغلوب هي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معًا، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.7 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في 4 شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي آي إن في "أو سي آي" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".