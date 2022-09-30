وأظهر البيان، أن قيمة الصادرات بلغت 9.68 مليارات دولار في أغسطس، نزولا من 10.6 مليارات في يوليو الماضي.

وفي أغسطس، بلغت الكميات المصدرة 101.85 مليون برميل من النفط الخام، مقارنة بـ 102.38 مليون برميل في الشهر السابق له.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام الشهر الماضي من حقول وسط وجنوب العراق 100.75 مليون برميل، والكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 1.1 مليون.

وأوضح، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

كما بلغ معدل سعر برميل النفط خلال أغسطس 95.12 دولارا، نزولا من 103.60 دولارات في يوليو، مع استمرار تراجع الأسعار عالميا، بفعل مخاوف الركود وقوة الدولار.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل.

وبلغت الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط العراقية لغاية نهاية شهر أغسطس نحو 82 مليار دولار، بدعم من الارتفاعات التي تشهدها أسعار الخام.

وكان مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علاء الياسري قد قال، في وقت سابق هذا الشهر، إن "معدل الإيرادات في الأشهر الماضية كان قرابة 11 مليار دولار بالشهر ففي شهر أغسطس كان الإيراد 10 مليارات و200 مليون دولار بسبب انخفاض السعر والذي كان في شهر يونيو الماضي 112 دولار للبرميل وفي يوليو كان حوالي 101 دولار للبرميل وفي أغسطس كان 96 دولاراً"، لافتا الى أن" الانخفاض الحاصل يأتي لأسباب عديدة أهمها التضخم الموجود في الاقتصاد العالمي ومارافقه من بطء وأيضا الإغلاقات الحاصلة في الصين".