وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 528.04 نقطة، أو بنسبة 1.78 بالمئة، إلى مستوى 29155.7 نقطة عند الفتح.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 86.09 نقطة، أو بنسبة 2.31 بالمئة، إلى مستوى 3633.07 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 344.71 نقطة، أو بنسبة 3.12 بالمئة، إلى 10706.37 عند الفتح.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت بقوة، الخميس، مع تحذير عدد من الشركات منها "إتش أند إم" السويدية من تداعيات زيادة التضخم والتكلفة على أنشطتها، الأمر الذي أثر سلبا على المعنويات.

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.23 بالمئة بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت خطة تخفيضات ضريبية بمليارات أزعجت الأسواق ودفعت الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، عن خطتها، قائلة إنها مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إنعاش اقتصاد بلادها.

وكان تقرير صادر عن مركز أبحاث "ريزليوشن فاوندشن" قد حذر من أن مشروع الميزانية الجديدة الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني، أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.