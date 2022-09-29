وذكر متحدث باسم الشركة في تصريحات لرويترز أنه من غير الممكن إعلان أي توقعات بخصوص التشغيل المستقبلي لخط الأنابيب قبل تقييم حجم الضرر الذي لحق به.

وأشارت الشركة إلى أنها لن تتمكن من إجراء هذا التقييم قبل وصولها إلى المنطقة التي وقع فيها التسريب.

وكانت السويد قد أصدرت تنبيهًا يفيد بحدوث تسريبات للغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" في المياه السويدية والدنماركية، الثلاثاء، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريبات في مشروع خط "نورد ستريم 2".

ومن جانبه وجه الكرملين أصابع الاتهام لدولة أجنبية لم يسمها، معتبرا إياها مسؤولة عن حادث تسرب الغاز في خطي أنابيب "نورد ستريم".

وأعلن الكرملين، الخميس، أنه يشتبه في "ضلوع" دولة أجنبية في تسرب الغاز من 4 مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إنه من الصعب جدا تصوّر حدوث "عمل إرهابي" من دون "ضلوع دولة ما"، داعيا من جديد إلى إجراء "تحقيق عاجل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الخميس، إنه من "الواضح للغاية" من هي الجهة التي تقف وراء التخريب المشتبه به لخط أنابيب "نورد ستريم"، والذي تسبب في حدوث تسريبات كبيرة من الغاز في بحر البلطيق.

وأضاف أمام مؤتمر للطاقة المتجددة في باريس أنه لم يُعرف بعد من الذي فعل ذلك، ومن وراء هذا التخريب، ولا يزال هناك نقاش يدور بشكل أو بآخر "ولكن من الواضح للغاية من يقف وراء الأمر"، حسب تعبيره.