وانخفض سهم إتش أند إم 4.5 بالمئة بعد تسجيل ثاني أكبر شركة عالمية لمبيعات الملابس بالتجزئة أرباحا أقل من المتوقع بفعل زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ إنفاق المستهلكين وتخارجها من روسيا.

وتترقب الأسواق الأوروبية أيضا إعلان بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الجمعة، وسط توقعات بارتفاعه لقمة جديدة عن مستوى 10 بالمئة، بعد ان تسارع في أغسطس إلى 9.1 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ونزل سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 2.2 بالمئة. وتراجع المؤشر ستوكس الأوسع نطاقا لأسهم شركات التجزئة 4.3 بالمئة.

وهوى سهم أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية 6.8 بالمئة بعد خفض الشركة لتوقعات الأرباح للعام بأكمله لثاني مرة هذا العام وتحذيرها من أن ارتفاع التضخم قد يخفض الطلب.

وتراجع سهم نكست عشرة بالمئة بعد خفض شركة بيع الملابس بالتجزئة توقعات الأرباح والمبيعات.

وقفز سهم راشونال الألمانية لصناعة أدوات المطبخ 10.8 بالمئة بعد رفع الشركة توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022.