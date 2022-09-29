وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.05 بالمئة إلى 88.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 83 سنتا، أو 1.01 بالمئة إلى 81.27 دولار. وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.

شهد مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاها صعوديا صباح اليوم، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات الأربعاء قبل أن يتراجع. يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال بنك إنجلترا إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة بين يومي الأربعاء والرابع عشر من أكتوبر لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار الأميركي، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.