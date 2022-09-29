وكانت الشركة المشغلة لبوابات تعرفة المرور في دبي، قد جمع حوالي مليار دولار، في طرحها الأولي، الذي جرى تغطيته 49 مرة.

وجمع اكتتاب سالك طلبات من المستثمرين بقيمة تصل إلى 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، في إشارة على الإقبال الكبير على الطروحات الأولية في السوق.

وكانت "سالك" قررت زيادة حجم الطرح من 20 بالمئة، كانت مستهدفة في البداية، إلى 24.9 بالمئة أو ما يعادل 1.87 مليار سهم، وذلك بعد الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في الطرح الأولي.