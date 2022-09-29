وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 89.32 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي مرتفعة 3.65 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 82.15 دولار للبرميل.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من 22 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ربما تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل، حيث بدأ الطلب الصيني في إظهار علامات على الانتعاش، كما تشرف مبيعات الولايات المتحدة من الاحتياطيات الاستراتيجية على الانتهاء.

وأظهرت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة انتعاش طلب المستهلكين، على الرغم من أن المعروض من منتجات التكرير ظل أقل 3 بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 215 ألف برميل في الأسبوع الأخير، بينما انخفضت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.9 مليون برميل، مع تراجع نشاط التكرير بفعل حوادث تعطل.

وانخفض نشاط التكرير، لكن المصافي لا تزال تعمل بنسبة 90.6 بالمئة من طاقتها الإجمالية في الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة في هذا الوقت من العام منذ عام 2014، بفعل ازدياد الطلب المحلي والطلب على الصادرات.

وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط لعام 2023، الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن "خيبة الأمل على مستوى العالم بشأن الإمدادات" عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل، بحسب رويترز.

وارتدت الأسهم العالمية عن أدنى مستوياتها منذ عامين، الأربعاء، بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيتدخل في سوق السندات لوقف ارتفاع هائل في تكاليف الاقتراض، مما قلل مخاوف المستثمرين من استمرار الاضطرابات في النظام المالي.