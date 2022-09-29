وأضاف في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" على هامش المؤتمر، الأربعاء، أن الهيئة تحتفل اليوم باستضافة النسخة رقم 24 للمعرض في إمارة دبي، وذلك بمشاركة نحو 1700 شركة على مستوى عالمي تمثل أكثر من 50 دولة من أنحاء العالم، ما يوضح أهمية المعرض في قطاع الطاقة والمياه.

وقال وليد بن سلمان إن المعرض يسلط الضوء على التقنيات المبتكرة الحديثة التي تحاكي المستقبل في قطاع الطاقة، وتتجه نحو الطاقة الخضراء والمتجددة، وأكد أنه بالتزامن مع المعرض، تستضيف دبي "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، والتي تعقد في 28 و29 من سبتمبر الجاري.

وقال إن هناك مشاركة من الشركات العالمية التي تعرض ابتكاراتها الداعمة نحو التوجه المستقبلي للطاقة النظيفة.

وقل إن لدى هيئة كهرباء ومياه دبي مجمع "محمد بن راشد للطاقة الشمسية" والذي يعتبر واحدا من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، كما أن الهيئة ستقوم بطرح مشروع جديد بنهاية العام للطاقة المتجددة بسعة 900 ميجاوات، مؤكدًا أن الهيئة تنظر للمشروع بتفاؤل كبير، نظرًا للاهتمام القوي من قبل الشركات المحلية والعالمية بالطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار وليد بن سلمان أن الإمارات ستستضيف مؤتمر "كوب 28" للمناخ العام القادم، وهذا يسلط الضوء على أهمية المشروعات الخضراء التي تقوم بها البلاد، وعلى استراتيجية الإمارات 2050 الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر أنه في عام 2021، قامت "ديوا" بتدشين أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع شركة "سيمنس" و"إكسبو دبي 2020"، وكان للمشروع صدى كبير، مشيرًا إلى أن معرض "ويتيكس" يسلط الضوء على أهمية الهيدروجين الأخضر كعنصر مهم في المستقبل لتنويع مصادر الطاقة.

وأكد أن الهيئة ستقوم بتنفيذ مشروعات أكبر للهيدروجين الأخضر في عام 2030.

وحول الطاقة المتجددة، أكد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال أن لدى دبي 1500 ميجاوات مربوطة بالفعل بشبكة الكهرباء في دبي، كما أن هناك 1500 ميجاوات من الطاقة المتجددة قيد الإنشاء في الوقت الحالي، وذلك بالإضافة إلى المشروع الجديد بسعة 900 ميجاوات، والذي سيعلن عنه بنهاية العام.