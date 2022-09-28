وسيذهب اقتراح فون دير لاين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، والتي ستحتاج إلى تجاوز الخلافات بشأن العقوبات الجديدة والتوصل إلى إجماع على تنفيذها.

وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، على الرغم من دوافع الاتحاد الأوروبي للتحرك، بعد التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، والتهديدات النووية للغرب، والتحرك لضم مساحة من أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين للصحفيين إنها لا تقبل "الاستفتاءات الصورية" ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا، حسب تعبيرها.

وأضافت أن المفوضية مصممة على أن يدفع الكرملين "ثمن هذا التصعيد الإضافي".

وانطلقت، الجمعة، استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها، في خطوة يعتقد مراقبون أنها ستؤدي إلى مرحلة جديدة من الحرب المندلعة منذ فبراير الماضي.

في وقت سابق من الأربعاء، دعا مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة خفض التدفقات المالية لروسيا من مبيعات الوقود الأحفوري.