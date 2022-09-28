وأضاف الوزير أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية أكتوبر.

وتطبق السلطات اللبنانية سعر صرف رسمي مقداره 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997.لكن الليرة تراجعت بأكثر من 95 بالمئة من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، ويجري تداولها حاليا عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق السوداء.

ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات ما زال بطيئا للغاية.